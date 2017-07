Herzogin Kate überrascht in Wimbledon mit kürzeren Haaren

Herzogin Kate in Wimbledon (© Images / imago)

Herzogin Kate beweist immer wieder ein gutes Händchen in Sachen Mode! Beim Wimbledon Turnier zeigte sich die Frau von Prinz William nun mit einem neuen Look und begeisterte damit alle.

Herzogin Catherine (35) begeisterte alle mit ihrer neuen Frisur in Wimbledon. Die 35-Jährige ist die neue Schirmherrin des All England Lawn Tennis & Croquet Club und besuchte im Rahmen dessen den ersten Tag des Wimbledon Turniers.

Seit einiger Zeit lässt sich Kate die Haare von Stylist Richard Ward schneiden und stylen. Der Stylist beschreibt ihren Look im „Hello!“-Magazin als einen zeitlosen und glänzenden Haarschnitt, der jeder Frau gut steht. Der neue, kürzere Look überzeugt. Mit zarten Wellen in einem neugefärbten, satten Kastanienbraun und den für sie typischem Haarglanz präsentierte sich die Herzogin in Wimbledon. Ihr elegantes schwarz-weißes Kleid von Dolce & Gabbana gepaart mit einer Handtasche von Victoria Beckham (43) machten den Sommerlook perfekt.

Kate ist die neue Schirmherrin des Wimbledon Turniers

Als begeisterter Tennis-Fan besucht Kate gemeinsam mit Prinz William (35) jedes Jahr das Wimbledon Turnier. Im Rahmen ihres neuen Amtes, welches sie von Queen Elizabeth (91) übernahm, vergibt sie nun die Trophäen an die Sieger. Sie ließ es sich auch nicht nehmen, sich mit den Balljungen und Ballmädchen und weiteren Helfern der Veranstaltung zu unterhalten. Dabei begeisterte die Herzogin alle mit ihrer guten Laune.