Herzogin Kate: Strahlend schön in smaragdgrünem Kleid

In diesem eleganten Kleid von Temperley begeisterte Herzogin Catherine gestern (© Getty Images)

Herzogin Catherine besuchte gestern in London die Portrait Gala und stellte dabei mal wieder ihren guten Geschmack in Sachen Mode unter Beweis. In einem wunderschönen Kleid aus dem Haus Temperley verzauberte die 35-Jährige alle Anwesenden auf der Veranstaltung.

Beim gestrigen Besuch der Portrait Gala in London zeigte Herzogin Catherine (35) allen anwesenden Gästen, dass sie weiß, wie man einen glanzvollen Auftritt hinlegt. Kate, die seit 2012 Patronin der National Portrait Gallery ist, wählte für den Besuch der neuesten Ausstellungen ein bodenlanges, dunkelgrünes Spitzenkleid von Temperley, das sie mit langen Ohrringen von Kiki McDonough und einer goldenen Clutch kombinierte.

Ihre Haare trug die zweifache Mutter in lockeren Wellen wie so oft bei öffentlichen Auftritten. Ein Wow-Look, mit dem die Frau von Prinz William (34) mal wieder bewies, dass sie einfach stets den richtigen Riecher hat, wenn es um Mode geht.