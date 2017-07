Herzogin Kate spricht über weiteren Nachwuchs

Herzogin Catherine (© Getty Images)

Bei ihrem Staatsbesuch in Polen verbrachten Prinz William und Kate ihren ersten Tag in Warschau auf diversen Terminen. Dabei kamen aber nicht nur ernste Themen zur Sprache - Herzogin Catherine äußerte sich auch über weiteren Nachwuchs.

Bei ihrem Staatsbesuch in Polen begeistern Prinz William (35) und Herzogin Catherine (35) gerade das ganze Land. Mit dabei sind zur Freude von Royals-Fans auch ihre Kinder. Nachdem das royale Paar mit Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) bereits zwei Kinder hat, scheint ihr Familienglück perfekt. Doch womöglich ist weiterer Nachwuchs nicht ausgeschlossen!

„Dann müssen wir einfach noch mehr Kinder bekommen“ - Herzogin Kate

An ihrem ersten Tag in Polen besuchten Catherine und William neben einer Feier zu Ehren von Königin Elisabeth II. auch ein Event für technische Start-Up-Firmen in Warschau. Bei dem Termin erhielten die beiden Kuscheltiere als Geschenk, welche extra dafür designt wurden, um Babys zu beruhigen. Wie das „Hello! Magazin“ berichtet, drehte sich Catherine zu William um und scherzte: „Dann müssen wir einfach noch mehr Kinder bekommen.“ Bahnt sich da etwa weiterer royaler Nachwuchs an?

Die Herzogin bekam außerdem ein T-Shirt mit dem Slogan „i’mperfect“ als Teil einer polnischen Kampagne, die Mütter ermutigt, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, stets perfekt aussehen zu müssen. Heute sind die britischen Royals in Danzig unterwegs, bevor sie morgen zu ihrem Deutschland-Staatsbesuch aufbrechen.