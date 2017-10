Herzogin Kate: Palast verkündet Geburtstermin des dritten Babys

Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Zweimal hat man Herzogin Catherine erst gesehen, seitdem verkündet wurde, dass sie ein drittes Kind erwartet. Jetzt gab der Kensington Palast auf Twitter den Geburtstermin des Geschwisterchens von Prinz George und Prinzessin Charlotte bekannt.

Noch knapp ein halbes Jahr hat Großbritannien Zeit, sich auf das dritte Kind von Herzogin Catherine (35) und Prinz William (35) vorzubereiten. Wie der Kensington Palst in einem offiziellen Tweet bekanntgab, ist der Nachwuchs für April 2018 zu erwarten.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof