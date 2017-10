Herzogin Kate: Ihr Blazer ist ausverkauft

Prinz William und Herzogin Catherine (© Getty Images)

Herzogin Kate ist für ihr Stilgefühl und ihre eleganten Outfits bekannt. Kein Wunder also, dass sie als moderne Stilikone gilt und alle Kleider, die sie trägt, sofort ausverkauft sind. So auch bei ihrem letzten Outfit.

Herzogin Kate (35) legte am Mittwoch einen Wow-Auftritt bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung hin. Die Herzogin überraschte die 150 Absolventen des Coach-Core-Programms, das von ihr gemeinsam mit Prinz William (35) und Prinz Harry (33) gegründet wurde, mit einem unangekündigten Besuch, wie „Mirror“ berichtet. Gemeinsam mit den beiden Prinzen besuchte sie die Abschlussfeier des Coach-Core-Programms und das, obwohl sie bis vor Kurzem noch an schlimmer Schwangerschaftsübelkeit leidete.

Herzogin Catherine hat den Blazer auch in Rot

Nichtsdestotrotz strahlte die 35-Jährige in einem eleganten Outfit, bei dem der Fokus auf einem hellblauen Blazer von Philosophy di Lorenzo Serafini lag. Wie so oft bei Kates Outfits ist der Blazer mittlerweile ausverkauft, wie „Mirror“ berichtet. Und das, obwohl er mit einem Preis von 845 Euro eigentlich kein Schnäppchen ist.

Royal-Fans mit einem wachsamen Auge dürfte bereits aufgefallen sein, dass Kate den gleichen Blazer auch in Rot besitzt. Laut „Mirror“ trug sie das rote Exemplar bereits im Februar dieses Jahrs bei einem Besuch bei der Royal Air Force. Die Frau von Prinz William ist dafür bekannt, dass sie sich Kleidungsstücke, die ihr gefallen, in mehreren Ausführungen und Farben kauft. Sowohl in dem roten als auch in dem blauen Blazer sah Kate fantastisch aus und bei ihrem Auftritt konnte man sogar einen Blick auf ihren wachsenden Babybauch erhaschen. Vor Kurzem gab das Paar bekannt, dass ihr dritter Sprössling im April 2018 das Licht der Welt erblicken wird.