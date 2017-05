Herzogin Kate: Himmlisch in Himmelblau bei Gartenparty der Queen

Herzogin Catherine bei der Gartenparty der Queen (© pa images / imago)

Es wird Sommer und die Temperaturen steigen. Beste Voraussetzungen also für royale Gartenpartys im Freien. So fand am Dienstag, den 16. Mai, im Buckingham Palace eine dieser exklusiven Veranstaltungen statt, inklusive einer wie immer wunderschönen Herzogin Catherine.

Bei der ersten der drei jährlichen Gartenpartys von Queen Elizabeth II. (91) im Buckingham Palace entzückte Herzogin Catherine (35) an der Seite von Ehemann Prinz William (34) in einem herrlich himmelblauen Mantelkleid aus dem Hause Christopher Kane, samt farblich abgestimmtem Hut von Lock & Co. Catherine strahlte selbst in dieser eigentlich kühl wirkenden Farbe ihre gewohnte Herzlichkeit aus und zog wieder alle Blicke auf sich.

Im Zuge der royalen Gartenpartys werden jährlich rund 30.000 Gäste in die prachtvollen Gärten der Queen eingeladen. Es geht den Royals dabei vor allem um das Gespräch mit so vielen in der Öffentlichkeit stehenden und engagierten Persönlichkeiten wie möglich. Hierfür bietet das entspannte Ambiente im Freien auch eine optimale Plattform.

Dieses Jahr werden wir Herzogin Catherine noch öfter bei derartigen Partys bewundern dürfen. Die Queen hat nämlich drei zusätzliche Gartenpartys genehmigt, welche die royale Familie abhalten darf. Bereits letzten Samstag nahmen Prinz William, Herzogin Catherine und Prinz Harry (32) diese Möglichkeit wahr und veranstalteten eine Party für Kinder, die einen Elternteil durch deren Kampfeinsatz für Großbritannien verloren haben.

