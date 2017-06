Herzogin Kate: Glamouröser Auftritt im Victoria & Albert Museum

Herzogin Kate elegant und schön wie immer (© ZUMA Press / imago)

Am 29. Juni 2017 feierte das Victoria & Albert Museum in London die Eröffnung eines neuen Flügels. Mit dabei war auch die kunstbegeisterte Herzogin Kate. Die Ehefrau von Prinz William schien ihren Auftritt sehr zu genießen und machte in einem edlen Gucci-Kleid eine tolle Figur.

Am 29. Juni schmiss sich Herzogin Kate (35) ordentlich in Schale und zeigte sich bei den Feierlichkeiten im Victoria & Albert Museum in London. Im Zuge der Eröffnung einer neuen Galerie, eines neuen Eingangs und eines neuen Hofes durfte die hübsche Kate als kunstbegeisterter Royal natürlich nicht fehlen. Die 35–Jährige war fasziniert von dem tollen Design und der schönen Architektur der neuen Gebäudeteile und bewunderte unter anderem den edlen und handgefertigten Keramikboden im Hof.

Doch auch Kate selbst war eine echte Augenweide. Die Mama von Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) wählte für ihren öffentlichen Auftritt ein wunderschönes Outfit von Gucci, das zugleich glamourös und taff wirkte. Sie trug ein schwarz-weiß gemustertes Kleid mit roten Details und goldenen Knöpfen und zog damit wieder einmal alle Blicke auf sich.