Herzogin Kate: Emotionaler Besuch im Kinderhospiz

Herzogin Catherine besucht gerne die von ihr unterstützen Einrichtungen (© Getty Images)

Herzogin Kate besuchte als Patronin ein Kinderhospiz im Osten Englands. Dort werden die Kleinsten betreut, die oft lebensbedrohlich krank sind. Als Mutter von zwei Kindern sicher keine leichte Aufgabe für Catherine, dennoch schenkte sie den Familien ein aufbauendes, strahlendes Lächeln.

Herzogin Catherine (35) ist die royale Patronin einer Gruppe von Kinderhospizen in Quidenham. Die „East Anglia's Children's Hospices“ (EACH) kümmern sich um Kinder und junge Menschen, die sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden und unterstützen deren Familien.

Heute Morgen besuchte Prinz Williams (34) Frau die Einrichtung und wurde von den Kinder und deren Familien mit einem Blumenstrauß empfangen. Überreicht wurde ihr dieser von einem kleinen Mädchen namens Nell Cork, das ihren fünfjährigen Bruder im vergangenen Jahr verloren hat und deren Familie hier unterstützt wird, wie „Hello!“ berichtet. Während ihres Aufenthalts traf Catherine einige Familien, die im Hospiz Hilfe bekommen, besuchte eine Kunsttherapie-Stunde und sah sich die verschiedenen Gebäude an.

Schon im Jahr 2014 hatte die Herzogin mitgeholfen, Geld für einen neuen Standort zu sammeln. Jetzt soll ein neues, speziell-angefertigtes Hospiz in Framingham gebaut werden - und Catherine ließ es sich natürlich nicht nehmen, die Spendensammlung wieder zu unterstützen. EACH-Chef Graham Butland gab sich zuversichtlich, was den neuen Bau betrifft, sagte aber auch, dass einige Unterstützung nötig sei: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns, bevor wir das neue Hospiz bauen können. Wir brauchen weiter Hilfe von Einzelnen, Gönnern und Events und so viel Beteiligung der Allgemeinheit, wie möglich!“

Zweifach-Mama Catherine liegen alle Kinder sehr am Herzen, das hat sie schon oft bewiesen, und so ist EACH die Unterstützung der Herzogin wohl auch dieses Mal sicher.