Herzogin Kate: Diesen lustigen Spitznamen hatte sie in der Schule

Prinz Williams Frau und Royals-Liebling Herzogin Catherine scheint von Tag zu Tag noch mehr Sympathiepunkte zu sammeln. So erzählte sie zu Besuch in ihrer alten Schule, welchen Spitznamen sie früher trug. Sowohl der Name selbst als auch dessen Hintergrund könnten süßer kaum sein.

Herzogin Catherine (35) ist regelmäßig auf öffentlichen Veranstaltung zu Gast, um das britische Königshaus zu repräsentieren. Zuletzt besuchte die Herzogin ihre ehemalige Grundschule, um dort vor den Schülern zu sprechen. Prinz Williams (34) Frau erzählte dabei von den beiden Meerschweinchen, um die sich ihre damalige Klasse kümmern musste: „Eines der beiden hieß Pip und eines Squeak. Meine Schwester [Pippa] wurde immer Pip genannt und ich hieß Squeak.“ Auf Deutsch bedeutet „Squeak“ soviel wie Quietschen oder Piepsen.

Bis dato war dieser Spitzname ihr süßes Geheimnis. Anders als Prinz Williams Kosename für seine Frau. Er soll sie laut dem „Hello Magazin“ schon des Öfteren „Darling“ oder auch „Poppet“ (zu dt. Schatz) genannt haben.

