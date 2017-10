Herzogin Kate: Das hat es mit ihrer starken Morgenübelkeit auf sich

Herzogin Catherine am dritten Tag ihres Deutschlandbesuchs (© Getty Images)

Drei Wochen ist es jetzt her, seit Prinz William und Herzogin Catherine erneuten Nachwuchs verkündet haben. Seit her hat man die werdende Mutter nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Grund dafür ist ihre schwere Morgenübelkeit.

Morgenübelkeit ist ja bekanntlich einer der ganz normalen Nebeneffekte, wenn man schwanger ist. Jedoch ist es für Herzogin Catherine (35) besonders schlimm. Sie leidet unter Hyperemesis gravidarum, einer starken Form dieser Übelkeit, die sogar gefährlich für Mutter und Kind werden kann.

Die Übelkeit ist in diesen Fällen so extrem, dass die Schwangeren sich mehrmals täglich übergeben müssen und fast keine feste Nahrung bei sich behalten können. Sie müssen ärztlich betreut und in vielen Fällen in ihrer Flüssigkeitsaufnahme unterstützt werden. Deshalb wurde die Schwangerschaft der Herzogin früh verkündet und sie bleibt seitdem der Öffentlichkeit fern.

Mittlerweile steht der erste öffentliche Termin für die schwangere Catherine fest, hoffentlich meistert sie die auftretenden Probleme genauso gut wie bei ihren ersten zwei Schwangerschaften.