Herzogin Kate bezaubert in schulterfreiem Kleid auf Gartenparty

An ihrem ersten Tag in Berlin hatten William und Kate ein straffes Programm. Trotzdem ließen sie es sich nicht nehmen, mit ihren deutschen Fans auf Tuchfühlung zu gehen. Herzogin Kate begeisterte wie schon während des bisherigen Europabesuchs mit ihren eleganten Outfits. Bei einer Party für die Queen trug sie dabei ein besonders schickes, schulterfreies Kleid.

Nach viel Vorfreude kamen Prinz William (35) und Herzogin Kate (35) samt Kindern gestern Mittag endlich in Berlin an - ganz zur Freude der deutschen Royals-Fans. Das Paar hatte ein straffes Programm für den ersten Tag seines Deutschlandbesuches. Zunächst wurden sie von Bundeskanzlerin Angela Merkel (63) empfangen und anschließend ging es zum Brandenburger Tor, wo Fans getroffen und Hände geschüttelt wurden. Am Nachmittag besichtigten William und Kate das Holocaust Mahnmal und statteten einen Kinder- und Jugendhaus im Stadtteil Marzahn einen Besuch ab. Die Publikumslieblinge Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) begleiteten das Paar bei den offiziellen Terminen leider nicht.

Laut „Spiegel Online“ konnten William und Kate nach einem langen Tag bei Gin und Pimm’s-Cocktails in der Botschafterresidenz etwas entspannen. Der britische Botschafter hatte zu einer Gartenparty zu Ehren des 91. Geburtstages von Königin Elisabeth II. geladen. Gemeinsam mit 500 Gästen nahmen Prinz William und Herzogin Kate an den Feierlichkeiten teil. Dabei bezauberte Kate in einer roten Sommerrobe von Alexander McQueen gepaart mit Prada High-Heels. Elegant, aber ungewohnt lässig zeigte sich die Herzogin im schulterfeien Kleid im Boho-Stil.

Heute geht es für die Royals weiter nach Heidelberg und morgen nach Hamburg.