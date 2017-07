Herzogin Kate bezaubert Hamburg in fliederfarbenen Kleid

Herzogin Catherine am dritten Tag ihres Deutschlandbesuchs (© Getty Images)

Der Deutschlandbesuch von Herzogin Catherine und Prinz William neigt sich dem Ende zu. An Tag drei besucht das Ehepaar Hamburg und Kate zieht mit ihrem fliederfarbenen Kleid alle Blicke auf sich.

Herzogin Catherine (35) und ihr Mann Prinz William (35) besuchen derzeit Deutschland und die Augen der ganzen Nation ruhen auf Kate. Nachdem die beiden den Donnerstagabend in Clärchens Ballsaal in Berlin gemeinsam mit deutschen Promis ausklingen ließen, ging es am Freitag weiter nach Hamburg.

Herzogin Kate zeigte bei der Reise viel Stilbewusstsein und begeistert am dritten Tag in einem schlichten Kleid in Flieder, in dem die zierliche Figur der Herzogin besonders zur Geltung kommt.

Die Deutschlandreise der britischen Royals geht noch bis Freitag, wo sie am letzten Tag in Hamburg die Elbphilharmonie und das maritime Museum besuchen werden.