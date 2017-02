Herzogin Kate beweist ihr Talent am Billard-Tisch

Herzogin Catherine hat sichtlich Spaß am Billard-Tisch (© Getty Images)

Herzogin Catherines liebste Termine sind wohl die, bei denen sie mit Kindern zu tun hat. Die Zweifach-Mama besuchte gestern eine Kinderhilfsorganisation in Wales und hatte dort sichtlich Spaß am Billard-Tisch.

Als Frau von Prinz William (34) hat Herzogin Catherine (35) so einige Termine zu erledigen. Ihre liebsten Treffen sind wohl solche, bei denen sie mit Kindern zusammenarbeiten kann, denn die Herzogin hat schon oft bewiesen: Sie hat ein großes Herz für die Kleinsten.

Herzogin Kate: Sie ist royale Patin für „Action for Children“

Am vergangenen Dienstag reiste Catherine deshalb in den Süden von Wales, wo sich zwei Zentren der „Action for Children“-Organisation befinden, das berichtet „Hello!“. Die Herzogin hat im vergangenen Dezember die royale Patenschaft für diese Organisation von Königin Elisabeth II. (90) übernommen und besuchte nun zum ersten Mal zwei der Projekte. „Action for Children“ unterstützt Kinder und Familien in jeder Lebenslage. Ihr Ziel ist es, jungen Menschen und ihren Familien die Chance zu geben, ihre Träume und Wünsche zu verwirklichen und ihre geistige Gesundheit zu fördern.

Catherine bewies sich am Billard-Tisch

Auch der Spaß kam bei diesem offiziellen Termin nicht zu kurz: Herzogin Kate spielte mit den Kindern Pool-Billard und hatte mindestens genauso viel Freude daran wie die Kleinen selbst. Nach der Billard-Partie wurde ihr von zwei Mädchen ein Blumenstrauß überreicht. Laut Medienberichten soll sie zu ihnen gesagt haben: „George und Charlotte hätten euch sicher auch gerne kennengelernt!“