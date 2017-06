Herzogin Kate besucht Helfer und Opfer des Terroranschlags von London

Herzogin Catherine im Gespräch mit den Helfern vom Londoner King's College Hospital (© Getty Images)

Am 3. Juni erschütterte ein furchtbarer Terroranschlag die britische Hauptstadt London. Herzogin Catherine besuchte nun ein Londoner Krankenhaus, in dem immer noch Opfer der Gräueltat behandelt werden und fand dabei auch emotionale Worte für das Krankenhauspersonal.

Bei einem erneuten Terroranschlag in London am 3. Juni kamen insgesamt acht Menschen ums Leben und 48 Personen wurden verletzt. Gestern, den 12. Juni, stattete Herzogin Catherine (35) dem Londoner King's College Hospital, in dem nach den Geschehnissen 14 Menschen behandelt wurden und werden, einen Besuch ab.

Catherine nahm sich Zeit, besuchte die Opfer am Krankenlager und spendete den Verwundeten Trost. Gegenüber den Mitarbeitern brachte die Herzogin zudem ihre Bewunderung für ihren vorbildlichen Einsatz zum Ausdruck. „Es muss für euch eine anstrengende Nacht gewesen sein. Das Teamwork scheint allerdings ausgezeichnet funktioniert zu haben. Die schnelle Hilfe, die jeder bekam, war wirklich beeindruckend. Sehr gut gemacht“, wird sie im „Hello Magazine“ zitiert.

Doch nicht nur Catherine, auch die übrigen Royals zeigen ihre Anteilnahme bei schlimmen Ereignissen. Auch Prinz Charles (68) und Frau Camilla (69) besuchten vor wenigen Tagen auf Opfer und Helfer des Anschlags. Nach der Bombenexplosion bei einem Ariana-Grande-Konzert in Manchester nahm sich sogar Königin Elisabeth II. (91) höchstpersönlich Zeit, um Verwundete zu treffen.