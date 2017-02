Herzogin Kate begeistert in blauem Zweiteiler

Herzgoin Catherine sah in diesem Kostüm einfach fabelhaft aus (© Images / imago)

Bei ihrem Besuch des Ronald McDonald House Evelina in London begeisterte Herzogin Kate nicht nur mit ihrer positiven Art und ihrer Herzlichkeit, sondern auch mit ihrem Outfit. Der blaue Zweiteiler stand Catherine fabelhaft und ließ sie wie immer strahlen.

Herzogin Catherine (35) begeisterte ein mal mehr mit ihrem Kleidungsstil, als sie das Ronald McDonald House Evelina in London besuchte. Das „Zuhause weg von Zuhause“ ist eine Einrichtung, in der die Familien junger Krankenhauspatienten umsonst leben können, während diese im Evelina Krankenhaus behandelt werden müssen. So beträgt der Fußweg zwischen Kindern und Eltern nur knapp fünf Minuten und die Familie kann öfter zusammen sein – ein Projekt, das die Zweifach-Mutter natürlich gerne unterstützt.

Herzogin Kate bewies wieder Stilsicherheit

Zu ihrem Besuch trug Catherine ein blaues Ensemble, das die neuseeländische Designerin Rebecca Taylor (47) entworfen hatte. Der schmal geschnittenen Blazer betonte ihre zierliche Taille und der unversäumte Rock gab dem Ganzen einen stylisch-frechen Kick, der das Outfit weniger geschäftsmäßig aussehen ließ. Catherine kombinierte dazu blaue, spitze Pumps und trug die Haare nur halb zusammengesteckt.

Die Herzogin bewies wieder einmal ihre modische Stilsicherheit und ihr großes Herz für Kinder.