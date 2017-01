Herzogin Catherine & Schwester Pippa: Süßes Foto von ihnen als kleine Brautjungfern

Die Schwestern Pippa Middleton und Herzogin Catherine (© UPI Photo / imago)

Vor rund 25 Jahren übernahmen Herzogin Kate und ihre kleine Schwester Pippa als Blumenkinder und Brautjungfern bei der Hochzeit ihres Onkels Gary Goldsmith eine wichtige Aufgabe - und Kate hatte schon damals viel Freude an der Feier. Wer hätte gedacht, dass dieses süße Mädchen einmal Herzogin von Cambridge wird?

Herzogin Catherine (35) und ihre kleine Schwester Pippa Middleton (33) wussten schon früh, wie man vor der Kamera posiert. Bei der Hochzeit ihres Onkels Gary Goldsmith im Jahr 1991 hatten die beiden eine wichtige Rolle: Sie waren die kleinen Brautjungfern des Paares. Das „Hello!“-Magazin hat von diesem Tag ein niedliches Foto veröffentlicht.

In süßen rosa Kleidern und mit Blumenkränzen auf den Köpfen lacht vor allem die damals neunjährige Kate glücklich in die Kamera und fühlt sich neben Braut Miranda Foote vor der St. Peter's Kirche in Burnham ganz in ihrem Element. Pippa hatte an diesem Tag wohl nicht ganz so viel Freude: die damals 7-Jährige schaute bei der Familienfeier doch recht missmutig!

Im Gespräch mit „Hello!“ verriet Onkel Gary, wie stolz er auf Catherine ist: „Sie ist ein selbstbewusstes, cleveres und fürsorgliche Mädchen, das ihre Verantwortung für ihre Ehe und ihren Job sehr ernst nimmt. Egal was sie anfasst, sie arbeitet hart daran. Bei Pippa wirkt alles, als ob es ihr leicht gelingen würde.“

In diesem Jahr werden die Rollen neu verteilt: Pippa wird im weißen Kleid zum Altar schreiten, während ihre Nichte Prinzessin Charlotte (1) und ihr Neffe Prinz George (3) als Blumenmädchen und Ringträger eine wichtige Rolle übernehmen, genau wie die Middleton-Kinder vor rund 25 Jahren.