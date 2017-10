Herzogin Catherine: Das ist das Schönste am Royal-Dasein

Herzogin Catherine bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in London (© Getty Images)

Sind es die schicken Klamotten? Die Möglichkeit, so viele berühmte Menschen zu treffen? Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung am Montag erklärte Herzogin Catherine zwei kleinen Mädchen, was das Schönste daran ist, ein Royal zu sein.

Auf die Frage, was man mal werden will, wenn man groß wird, sagen kleine Mädchen was wohl am öftesten? Prinzessin! Kein Wunder also, dass Herzogin Catherine (35) des Öfteren von kleinen Mädchen gefragt wird, wie es ist, Prinzessin zu sein. So auch am Montag bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung am Paddington-Bahnhof in London.

Wie „Hello“ berichtet, traute sich die zehnjährige Mahira zu fragen, weil sie selbst so gerne Prinzessin wäre. Kates Antwort war rührend und zeigt, wie nah der bald dreifachen Mutter solche Events gehen. Mahira schildert die Begegnung: „Sie sagte, ihre Lieblingsaktivität ist es, besondere Menschen wie uns zu treffen.“

Am Montag fand anlässlich des neuen „Paddington“-Films eine Wohltätigkeitsveranstaltung am Paddington-Bahnhof in London statt. Herzogin Catherine war außerplanmäßig erschienen, da sie aufgrund ihrer immensen Morgenübelkeitsprobleme offiziellen Veranstaltungen eigentlich fernbleibt.