„Herzbube mit zwei Damen“: So geht es Joyce DeWitt und Suzanne Somers heute

Die Stars aus „Herzbube mit zwei Damen“ (© Getty Images)

Mehr als 30 Jahre sind vergangen, seit die US-Sitcom „Herzbube mit zwei Damen“ nach acht Staffeln eingestellt wurde. Neben John Ritter waren es auch Joyce DeWitt und Suzanne Somers, die die Serie zu einem absoluten Erfolg machten. Hier erfahrt ihr, was aus den „zwei Damen“ geworden ist.

In den siebziger und achtziger Jahren war „Herzbube mit zwei Damen“ nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns in Deutschland ein großer Erfolg. Die Serie rund um den scheinbar homosexuellen Junggesellen John Ritter (†54) alias „Jack Tripper“ und seine WG-Mitbewohnerinnen Suzanne Somers (70) und Joyce DeWitt (68) alias „Chrissy Snow“ und „Janet Wood“ flimmerte in sieben Jahren und acht Staffeln über die Bildschirme. Im Jahr 2003 verstarb Hauptdarsteller John Ritter im Alter von nur 54 Jahren an einem Aneurysma, was viele Fans damals schockierte.

Seit Ende der Serie sind mittlerweile über 30 Jahre vergangen, doch noch immer sind Joyce und Suzanne gern gesehene Gäste auf dem roten Teppich.

Joyce DeWitt engagiert sich für Obdachlose

Joyce DeWitt konnte auch nach dem Ende von „Herzbube mit zwei Damen“ im Showbiz Fuß fassen und war an über 20 TV- und Film-Produktionen wie „Hope Island“ und „Rock Story“ beteiligt. Außerdem war sie Co-Produzentin einer „Behind the Camera“-Produktion von „Herzbube mit zwei Damen“.

Privat engagiert sich die Schauspielerin für Obdachlose, kämpft gegen den Hunger auf der Welt und war sogar Gastgeberin des Presidential End Hunger Awards im Weißen Haus.

Suzanne Somers hatte ihre eigene Talk-Show

Zehn Jahre nach „Herzbube mit zwei Damen“ ergatterte Suzanne Somers eine Hauptrolle in der US-Sitcom „Eine starke Familie“ und feierte erneut große Erfolge. Doch nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Model war Suzanne sehr gefragt, posierte noch während ihrer Zeit bei „Herzbube mit zwei Damen“ für den „Playboy“ und wurde in zahlreichen Fitnessmagazinen abgedruckt. Als Gastgeberin einer Online-Talkshow lud Suzanne im Jahr 2012 auch ihre ehemalige Kollegin Joyce in ihre Sendung ein. 2015 war Suzanne Kandidatin der 20. Staffel „Dancing with the Stars“ und belegte an der Seite eines Profitänzers den neunten Platz.