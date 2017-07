Hervorragende News für alle NCIS-Fans - es geht weiter!

Pauley Perrette spielt bei NCIS die „Abby“ (© Pauley Perrette / Twitter)

„Navy CIS“ gehört nicht umsonst zu den beliebtesten Krimiserien weltweit – schon seit insgesamt 14 Staffeln begeistern „Abby“, „Gibbs“ und die anderen Charaktere die Zuschauer. Nun gibt es tolle News für alle Fans des Crime-Formats: die 15. Staffel wurde bestätigt.

Schon seit 2003 läuft „Navy CIS“ und hat sich in all den Jahren zu einer echten Erfolgsserie gemausert. Kein Wunder, die Fälle, an denen der Naval Criminal Investigative Service arbeitet, sind immer mega spannend! Nun ist klar: Die Hit-Serie bekommt eine 15. Staffel und die Dreharbeiten haben sogar schon begonnen, wie NCIS-Star Pauley Perrette (48) aka „Abby Sciuto“ auf Twitter bestätigte. „,Abby‘ hat neue Boots für unseren ersten Tag zurück bei NCIS bekommen“, schrieb sie zu einem Bild von sich und schicken Rosen-Stiefeln.

Abby got new boots for our first day back at #NCIS Season 15 pic.twitter.com/iX9G0gRNRL — Pauley Perrette (@PauleyP) 15. Juli 2017

Mark Harmon bleibt bei NCIS

Doch es gibt noch mehr Grund zur Freude! Bislang weist nichts auf einen Ausstieg von „Gibbs“-Darsteller Mark Harmon (65) hin! In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte, dass er wegen gesundheitlicher Probleme bei NCIS aufhören müsse, doch offiziell wurde dies nicht bestätigt. Laut „Showbiz 411“ wird „Gibbs“ in der neuen Staffel anscheinend sogar einen ziemlich großen Handlungsstrang bekommen. So soll sich „Gibbs“ in eine schöne Psychologin verlieben. Das klingt doch vielversprechend!