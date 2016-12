„Herr der Ringe“-Star Liv Tyler: Das sind ihre Halbschwestern Mia und Chelsea

Chelsea Tyler, Mia Tyler und Liv Tyler bei einer Veranstaltung im Jahr 2016 (© Getty Images)

Liv Tyler erlangte mit der „Herr der Ringe“-Trilogie große Bekanntheit und feierte damit immense Erfolge. Schon damals zog die Schauspielerin mit ihrer Schönheit alle in ihren Bann. Doch die 39-Jährige ist nicht die einzige in der Familie, die wirklich umwerfend aussieht. Ihre Halbschwestern Mia und Chelsea sind auch bildschön.

„Der Herr der Ringe“ gilt als die erfolgreichste Trilogie der Welt. Die Geschichte rund um „Frodo“ & Co. begeisterte die ganze Welt. Die Filme wurden insgesamt 30 Mal für einen Oscar nominiert, von denen 17 gewonnen wurden. Liv Tyler (39) verkörperte dabei die Rolle der Elbin „Arwen“, die ihr große Bekanntheit verschaffte. Doch die Schauspielerin ist nicht die einzige in der Familie, die Erfolge feiert.

Livs erfolgreiche Halbschwestern

Ihre Halbschwestern Mia (38) und Chelsea (27) sind erfolgreiche Models, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mia ist ein Mannequin für Übergroße und Chelsea für schlankere Models, so kommen sich die beiden also beruflich nie in die Quere. Scheint, als wären den drei Geschwistern die guten Gene in die Wiege gelegt worden zu sein. Ihr Vater ist der berühmte „Aerosmith“-Sänger Steven Tyler (68), der auf seine bezaubernden Töchter wahrlich stolz sein kann. Auch wenn die Damen von drei unterschiedlichen Müttern sind, verstehen sie sich blendend!