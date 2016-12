Herkunft, Freundin, Rollen: Das müsst ihr über den neuen „Winnetou“ wissen

Wotan Wilke Möhring alias „Old Shatterhand“ und Nik Xhelilaj aka „Winnetou“ (© Jens Koch / RTL)

An Weihnachten startete das mehrteilige Remake des Karl-May-Klassikers „Winnetou“ und die Zuschauer konnten sich vor allem von Durchstarter Nik Xhelilaj, welcher den Apachenhäuptling spielt, überzeugen. Während der Albaner in seiner Heimat und in der Türkei schon ein großer Star ist, kennt man ihn bei uns bisher nur als „Winnetou“-Darsteller. Doch dies könnte sich nach dem Remake ändern. Grund genug, um sich den gutaussehenden Schauspieler genauer anzuschauen.

Nik Xhelilaj (33) wurde in Albanien geboren und ist Sohn zweier Militäroffiziere, weshalb er mit 14 Jahren auch auf eine Militärschule in Istanbul ging. Diese verließ der 1,88 Meter große Schauspieler jedoch nach sieben Monaten wieder und widmete sich nach seinem Schulabschluss der Schauspielerei. Nach ersten Auftritten in der albanischen Theaterszene drehte Nik Xhelilaj 2005 mit „The Sorrow of Mrs. Schneider“ seinen ersten Film.

Es folgten Rollen in Filmen wie „Alive!“, „Crossroads“ und „Seven Looks Good“. Doch der gutaussehende Schauspieler hat noch weitere Talente. So nahm Nik 2010 an der albanischen Version von „Dancing with the Stars“ teil und moderierte 2012 den albanischen Vorentscheid zum „Eurovision Song Contest“. Das „Winnetou“-Remake ist jedoch sein bislang größtes Projekt.

In dem Karl-May-Klassiker spielt er nicht nur neben deutschen Schauspielgrößen wie Wotan Wilke Möhring (49) und Mario Adorf (86), sondern tritt auch mit seiner Rolle des „Winnetou“ in die großen Fußstapfen von Pierre Brice (†86). Dieser verkörperte „Winnetou“ in den frühen Filmen ab 1962 und wurde damit nicht nur zum gefeierten Star, sondern auch zu einem Frauenheld. Nik Xhelilaj selbst ist bislang noch Single, doch dies kann sich bald ändern. Mit seinem durchtrainierten Körper wird der Albaner bestimmt der einen oder anderen Frau den Kopf verdrehen.