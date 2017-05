Helene Fischers Durchbruch: Nur durch Zufall kam sie zu Florian Silbereisens Show

Helene Fischer und Florian Silbereisen beim „Hochzeitsfest der Volksmusik“ (© Scherf / imago)

Schlagersängerin Helene Fischer feiert derzeit einen beruflichen Erfolg nach dem anderen. Doch auch die hübsche 32–Jährige fing einmal klein an. Und vielleicht wäre Helene nie so berühmt geworden, wenn der Zufall sie im Jahr 2005 und im Alter von nur 20 Jahren nicht in Florian Silbereisens Show „Hochzeitsfest der Volksmusik“ geführt hätte.

Helene Fischer (32) ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Schlagersängerinnen ganz Deutschlands. Erst vor Kurzem konnte die ehrgeizige Blondine einen ganz besonderen Rekord knacken: Ihr neues Album „Helene Fischer“ ist dasjenige mit dem erfolgreichsten Verkaufsstart seit 15 Jahren! Doch noch vor 12 Jahren kannte kaum jemand den Namen Helene Fischer. Die hübsche Helene hatte gerade ihr Musical-Studium abgeschlossen und ihren Manager Uwe Kanthak kennengelernt. Berühmt war die heute 32–Jährige damals noch nicht.

Der glückliche Zufall fügte es, dass ihr Manager Uwe damals zufällig den „Hochzeitsfest der Volksmusik“-Produzenten Michael Jürgens am Flughafen traf, erzählte Helene 2009 im Interview mit dem ORF2 TV-Magazin „Winterzeit“. Die beiden kamen ins Plaudern und sprachen auch über die nächste Show. Produzent Michael meinte schließlich, dass er noch ein junges Mädchen suche, das zusammen mit Florian Silbereisen (35) singen könne. Manager Uwe fasste die Gelegenheit beim Schopf und wenig später hatte Helene ihren ersten großen Auftritt.

Helenes Karriere ist nicht zu stoppen

Schließlich kam der große Tag. Am 14. Mai 2005 durfte Helene zum ersten Mal auf einer großen Bühne stehen, gemeinsam mit Florian ein Duett singen und außerdem auch noch ihre Fernsehpremiere feiern. Von diesem Zeitpunkt an war die hübsche Blondine nicht mehr zu stoppen. Nur ein knappes Jahr später erschien ihr allererstes Album namens „Von hier bis unendlich“ und wurde ein voller Erfolg. Mittlerweile hat die 32-Jährige acht Alben veröffentlicht und unzählige Tourneen absolviert. Und in ihrem ehemaligen Duett-Partner Florian hat sie außerdem auch noch die ganz große Liebe gefunden.