Helene Fischer: Trackliste ihres neuen Albums veröffentlicht

Helene Fischers neues Album kommt am 12. Mai raus (© STAR-MEDIA / imago)

Der Schlagerstar rückt nun endlich mit der genauen Trackliste ihres neuen Albums „Helene Fischer“ heraus und kurbelt damit weiter die Vorfreude auf dessen offizielles Erscheinen an.

Egal, was diese Frau anfasst, Helene Fischer (32) begeistert ihre Fans. Am 12. Mai 2017 kommt ihr neues Album „Helene Fischer“ auf den Markt und jetzt wurde auf Helenes Webseite auch die Liste der Albumtracks bekanntgegeben. Beim „Schlagercountdown“ im März 2017 hatte die Sängerin bereits mehrere ihrer neuen Lieder vorgestellt. Unter anderem „Fighter“, „Viva la Vida“ und „Wenn du lachst“ gaben bis jetzt schon einen kleinen Einblick in den Klang des neuen Albums.

Jetzt dauert es nicht mehr lange und die Fans können sich über das komplette Album freuen. Spannend bleibt, ob der Schlager-Star an die Alben-Erfolge von „Farbenspiel“ (2013) und „Weihnachten“ (2015) anknüpfen kann. Doch die Chancen stehen gut, sehr sehr gut. Hier haben wir schon einmal die Trackliste des Standard-Albums für euch.

01. Nur mit Dir

02. Sonne auf der Haut

03. Wenn Du lachst

04. Flieger

05. Herzbeben

06. Wir zwei

07. Schon lang nicht mehr getanzt

08. Viva La Vida

09. Achterbahn

10. Du hast mich stark gemacht

11. Das volle Programm

12. Dein Blick

13. Lieb mich dann

14. Wir brechen das Schweigen

15. Sowieso

16. Genau mein Ding

17. Weil Liebe nie zerbricht

18. Adieu

Daneben gibt es noch die limitierte Fan-Box-Version, die Deluxe-Version und das Ganze auch auf Vinyl. Hier weicht die Anzahl der Lieder auf Grund von Bonusmaterial natürlich ab.