Helene Fischer startet wieder richtig durch

Helene Fischer (© Getty Images)

Nachdem sich Helene Fischer das letzte Jahr zurückgezogen hat und bis auf ein paar Auftritte eine lange Pause gemacht hat, ist der Schlagerstar nun wieder zurück und startet 2017 und 2018 richtig durch. Ob nun TV-Auftritte, neues Album oder große Tourneen – es wird für jeden Fan etwas dabei sein.

Sie ist zurück! Helene Fischer (32) kommt nach einer längeren Pause wieder zurück auf die Bühnen und Fernsehbildschirme und hat für ihre Fans einiges geplant. Die Schlagersängerin hat seit Kurzem nicht nur einen eigenen Instagram-Account, über den sie ihre Fans noch mehr über ihr Leben und ihre geplanten Events auf dem Laufenden halten will, sondern kommt auch mit einem neuen Album und der dazugehörigen Tour zurück.

Das Album „Helene Fischer“ erscheint schon am 12. Mai 2017 und hat 18 neue Songs parat. Wem dies nicht genug ist, der kann sich mit der Deluxe Version des Albums sogar auf 24 neue Lieder von Helene Fischer freuen. Mit auf dem Album sind auch die Lieder „Viva La Vida“ und „Wenn du Lachst“, die Helene schon bei der TV-Show „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ zum Besten gab. Doch auch die weiteren Songs, wie „Nur mit Dir“, „Lieb mich dann“ oder „Adieu“ versprechen ein tolles Album.

Zwei „Helene Fischer“-Tourneen 2017 und 2018

Dieses wird Helene Fischer nicht nur mittels TV-Auftritten promoten, sondern auch auf ihrer Hallen- und Stadientour „Helene Fischer Live 2017/2018“ spielen. Ab dem 12. September 2017 startet die große Hallentour in Hannover. Es folgen Städte, wie Hamburg, Dortmund, Köln, Berlin, Wien, München und viele mehr. Wem das nicht reicht, der bekommt im Sommer 2018 noch einmal die Chance, Helene Fischer live zu sehen. Am 24. Juni 2018 reist sie mit „Helene Fischer – Die Stadion-Tournee 2018“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Insgesamt 12 Termine sind geplant und die Tickets dafür gibt es schon ab dem 7. Mai 2017. Wer Helene Fischer also live sehen will, muss schnell sein.