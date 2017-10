Helene Fischer: So sexy zeigt sie sich im neuen Musikvideo zu „Achterbahn“

Helene Fischer und ihrer traumhaften Beine (© Future Image / imago)

Aktuell begeistert Helene Fischer ihre Fans nicht nur live während ihrer „Helene Fischer Live“-Tournee, sondern auch mit neuer Musik. Heute sind sowohl die CD als auch das Musikvideo zu „Achterbahn“ erschienen. Eines können wir euch versprechen: Das Musikvideo ist ziemlich heiß!

Gute Neuigkeiten für alle Fans von Helene Fischer (33)! Heute, am 20. Oktober, erscheint nicht nur ihre neue CD „Achterbahn – The Mixes“ mit ganzen elf Versionen des Songs „Achterbahn“, sondern auch das passende Musikvideo und das kann sich sowas von sehen lassen.

In dem Videoclip zu dem Ohrwurm zeigt sich Helene Fischer wieder von ihrer sexy Seite. In einigen Szenen sieht man sie in knappen Glitzer-Shorts, dann wieder in einem Minikleid umzingelt von ihren Tänzern oder in einem engen Body.

Ein wenig erinnert „Achterbahn“ an das Musikvideo zu „Atemlos“ – und wie jeder weiß, war dieses ein voller Erfolg.