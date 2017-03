Helene Fischer: So kommen ihre neuen Songs bei den Fans an

Helene Fischer: Bald erscheint ihr neues Album (© STAR-Media / imago)

Helene Fischer erfreute am Samstagabend beim „Schlagercountdown - Das große Premierenfest“ ihre Fans mit einem kleinen Vorgeschmack auf das neue Album „Helene Fischer“. Die Sängerin performte ganze drei Lieder von der neuen Platte und ihre Anhänger waren begeistert.

Am Samstagabend war es endlich so weit. Nachdem die Fans lange auf neue Songs von Schlagerstar Helene Fischer (32) warten mussten, performte die hübsche Blondine beim „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ drei Lieder ihres neuen Albums „Helene Fischer“. Der voraussichtliche Veröffentlichungstermin ihrer neuen Platte ist der 12. Mai. Bis dahin können sich die Fans der „Atemlos“-Interpretin die Zeit mit den bereits veröffentlichten Songs vertreiben.

Der erste Song, den die 32-Jährige in der Schlagersendung präsentierte, heißt „Fliegen“ und wird von Freund und Moderator des Abends Florian Silbereisen (35) jetzt schon als „Hit“ bezeichnet. Als Helene nach „Fliegen“ noch zwei weitere Songs ankündigte, war das Publikum hellauf begeistert. „Wenn du lachst“ ist wohl an ihren Florian gerichtet und brachte die Zuschauer zum Schmelzen. Schon bei der Ankündigung des Liedes wurde es romantisch, als Florian und Helene sich verliebt anhimmelten und sie ihrem Traummann übers Gesicht strich. Zum Abschluss hatte die hübsche Sängerin dann noch einen echten Stimmungsmacher für ihre Fans. „Viva la Vida“ könnte der Nachfolger von „Atemlos“ werden und macht Lust auf den Sommer. Helenes Hüftschwung tat sein Übriges, um die Menge in Oldenburg in Partystimmung zu versetzen.

Nicht nur das Publikum in der Show war am Samstagabend sichtlich begeistert über die neuen Hits der Schlagersängerin. Auch auf ihrer Facebook-Seite ist der Großteil ihrer Anhänger begeistert. „Ich fand den ersten Titel unglaublich schön. Ich musste weinen vor Rührung. So lange gewartet und nun werden wir mit solch schönen Songs belohnt“, so ein Fan. Eine andere begeisterte Zuhörerin schreibt: „Album ist schon vorbestellt. Die drei Lieder waren mega geil und so schön. Ich freue mich riesig auf das Album und würde es am liebsten schon jetzt hören… Wenn die anderen Songs genauso toll sind wie die, die du gesungen hast, dann wird das Album perfekt.“ Da hat Helene also mal wieder ins Schwarze getroffen und ihre Fans begeistert.