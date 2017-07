Helene Fischer: So hart trainiert sie für ihre neue Tour

Helene Fischer begeistert mit drei Songs aus ihrem neuem Album (© APress / imago)

Deutschlands Schlagerprinzessin Helene Fischer steckt knietief in den Proben zu ihrer neuen Tournee. Jetzt feuert die 32-Jährige die Fan-Vorfreude weiter an und postet ein Video vom Training.

„Nur noch 7 (!) Wochen!!!“ bis die neue Tour von Helene Fischer (32) beginnt. Während Fans der Schlagersängerin es kaum erwarten können, macht ein Facebook-Video der Sängerin noch neugieriger.

Darin sieht man die 32-Jährige gemeinsam mit zwei Tänzern eine Choreographie zum neuen Lied „Nur mit dir“ einstudieren. Zum Video dazu benutzt Helene den Hashtag #Montreal. Sie ist also in Kanada.

Weshalb sie nicht in Deutschland probt? Helene Fischers Bühnenprogramm wird bei der am 12. September in Hamburg beginnenden Tour noch spektakulärer. Sie arbeitet mit Künstlern des weltberühmten Cirque du Soleil zusammen.

Alle Tourdaten zu Helene Fischer gibt es auf ihrer offiziellen Website.