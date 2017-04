Helene Fischer: Postet sie selbst auf ihrem Instagram-Account?

Helene Fischer ist nun auf Instagram - doch führt sie den Account auch selbst? (© Getty Images)

Helene Fischer hält ihre Fans nicht nur über ihre Homepage, sondern auch über Facebook auf dem Laufenden. Nun ist die Schlagersängerin auch auf Instagram vertreten. Doch führt sie diesen Account auch selbst?

Helene Fischer (32) ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands und feiert mit ihren Liedern eine Nummer-1-Chartplatzierung nach der anderen. Auf dem Laufenden bleiben ihre Fans dabei durch Helenes Homepage und ihre Facebook-Seite. Diese werden jedoch von ihrem Management geführt und so stellt man sich nun die Frage, ob ihr neuer Instagram-Account auch von diesem oder von der Sängerin selbst geführt wird.

Für Ärger sorgte das Instagram-Profil schon wenige Tage nach Veröffentlichung. Jedoch nicht, weil die Sängerin nicht selbst die Fotos hochlädt. Ihren Instagram-Account führt Helene Fischer nämlich scheinbar selbst und gab ihren Fans schon einige Einblicke in die letzten Studio-Arbeiten: „Ihr Lieben, willkommen auf meinem eigenen Instagram-Account! Als erstes ,Schmankerl' ein kleiner Einblick in die unzähligen Studio-Sessions der letzten Monate“, schreibt Helene in einem ihrer ersten Instagram-Beiträge.