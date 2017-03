Helene Fischer: Mit ihm war sie vor Flori zusammen

Helene Fischer sieht fabelhaft aus (© Getty Images)

Schlagersängerin Helene Fischer startete ihre Karriere als sie Anfang zwanzig war. Damals lernte sie Florian Silbereisen zwar schon kennen, doch ihr Herz gehörte noch einem anderen.

Florian Silbereisen (35) ist die große Liebe von Schlagersängerin Helene Fischer (32). Doch die hübsche Helene hatte vor Flori bereits einen festen Freund, der viele Jahre ihres Lebens immer an ihrer Seite war. In einem Interview in der NDR-Talkshow „Aktuelle Schaubude“ sprach die damals 22 Jährige über ihre Beziehung, die sie damals seit über vier Jahren führte.

Helene lernte ihren damaligen Freund an der Schauspielschule kennen, wo er gerade seine Schauspielausbildung machte, während Helene zur Musical-Sängerin ausgebildet wurde. Bei ihrem Kennenlernen war die blonde Schönheit gerade einmal 17 Jahre alt und somit noch ein richtiger Teenager.

In dem Interview wirkte die heute 32-Jährige glücklich und zufrieden mit ihrer Beziehung mit ihrem Ex. Damals trug Helene sogar ein Bild von ihrem Freund als Anhänger an ihrem Schlüsselbund. Doch schließlich zerbrach die Beziehung der beiden. Im Jahr 2008 allerdings verliebte sie sich in Florian Silbereisen, der ihr absoluter Traummann ist. Seit nun mehr bald zehn Jahren sind Helene und Flori DAS Traumpaar der Schlagerwelt.

Bildergalerie: 10 Fakten über Helene Fischer