Helene Fischer: Mit diesem heißen Auftritt meldet sie sich zurück

Helene Fischer ist super sexy (© STAR-MEDIA / imago)

Am 25. März 2017 wurde der in der ARD die Schlagershow „Schlagercountdown – Das große Schlagerfest“ übertragen. Schlagerstar Helene Fischer bewies wieder einmal, wie heiß sie ist. Die 32–Jährige trat in einem super sexy Kleid auf und präsentierte drei neue Lieder.

Beim „Schlagercountdown“ zog Schlagerqueen Helene Fischer (32) mal wieder alle Blicke auf sich. Es war der erste TV-Auftritt von Helene seit Monaten, doch die hübsche Blondine war schön wie eh und je. Sie lieferte nicht nur eine tolle Performance ab, sondern erschien auch in einem super heißen Outfit. In der Show präsentierte Helene auch drei Songs von ihrem neuen Album „Helene Fischer“, welches im Mai erscheinen wird.

Helene trug ein schwarzes, mega kurzes Kleid, das die Figur der 32–Jährigen optimal zur Geltung brachte. Außerdem hatte das Kleid nur einen Träger und ließ eine Schulter der hübschen Blondine frei. Doch nicht nur das – das Outfit punktete auch mit einem spektakulären Cut-Out an der Seite.

Auch Freund Florian Silbereisen (35) war von seiner Helene ganz entzückt und konnte gar nicht die Hände von seiner Liebsten lassen. Die beiden begeisterten ihre Fans mit einem süßen Küsschen vor laufender Kamera und zeigten damit, wie groß ihre Liebe immer noch ist.