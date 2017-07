Helene Fischer: In diesem Schulfachach hat sie Nachhilfe bekommen

Helene Fischer bei "Das große Fest der Besten" in Berlin (© Getty Images)

Schlagerkönigin Helene Fischer war am Samstag in der Jubiläumsshow von „1, 2 oder 3“ zu Gast und plauderte über ihre Schulzeit. Anscheinend musste auch sie sich damals Nachhilfe geben lassen. Wir verraten euch in welchem Schulfach.

Probleme in der Schule gehabt? Das geht wohl jedem mal so. So auch Helene Fischer (32). Die Schlagersängerin gab bei „1, 2 oder 3 – die große Jubiläumsshow“ an, früher Mathe nicht verstanden zu haben.

„Meine Mutter hat mir Nachhilfestunden gegeben“, gibt die 32-Jährige in der Show zu. Irgendwann hat sie den Stoff dann aber doch noch verstanden. Doch nicht nur mit Mathe soll es nicht geklappt haben. „Ich war ein Clown und habe viel Quatsch gemacht in der Schule“, sagt Helene. Trotzdem wurde ja doch noch etwas aus ihr.