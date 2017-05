Helene Fischer: Ihre werdet nicht glauben, was sie mit Hayden Panettiere gemeinsam hat

Hayden Panettiere und Helene Fischer (© Getty Images)

Kaum ist das neue Helene-Fischer-Album auf dem Markt, sorgt es gleich für ordentlich Schlagzeilen. Nicht nur der große Erfolg des Musikwerks ist dabei Thema, sondern auch ein ganz spezieller Song, der vielen durchaus vertraut vorkommt, vor allem Fans der Freundin von Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere…

Unglaublich aber wahr: die beiden blonden Schönheiten Helene Fischer (32) und Hayden Panettiere (27) verbindet ausgerechnet ein Song. Aber nicht irgendein Song. Es ist ein und dasselbe Lied, welches die beiden Musikerinnen zum Besten geben. Einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch.

Helene Fischer veröffentlichte am Freitag, den 12. Mai, ihr neues Album „Helene Fischer“, welches ohne Umwege auf den ersten Platz der iTunes-Charts stürmte. So manchem Fan wird dabei der Titel „Dein Blick“ irgendwie bekannt vorkommen. Kein Wunder, der Song stammt aus dem Jahr 2012, wo er unter dem Namen „Telescope“ von Hayden Panettiere für ihre Serie „Nashville“ eingesungen wurde. Es handelt sich aber um kein Plagiat der 32-jährigen deutschen Schlagersängerin! Helene hat sich natürlich ganz legal die Rechte an dem Song gesichert und ihn auf ihr neues Album gepackt, wie „Bild“ berichtet.

Bildergalerie: Schon gewusst? 10 Fakten über Helene Fischer