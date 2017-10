Helene Fischer: Hier ext sie eine Mass Bier

Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Wiesn 2008 (© Getty Images)

Während ihres Konzerts in Mannheim hat Helene Fischer nicht nur bewiesen, dass sie wieder einmal eine Hammer-Tournee auf die Beine gestellt hat, sondern auch, dass sie trinkfest ist. Innerhalb weniger Sekunden exte sie einen Liter Bier - ohne abzusetzen, während die Fans sie mit „Zieh! Zieh!“-Rufen anfeuerten.

Eine Mass Bier, also einen ganzen Liter, trank Helene Fischer (33) binnen weniger Sekunden bei ihrem Konzert in Mannheim am vergangenen Wochenende. Als die Schlagerqueen mit einem vollen Bierkrug auf die Bühne kam, staunten die Fans nicht schlecht.

„Ich stoße gemeinsam mit euch an, auf die guten alten Zeiten und auf das, was wir schon bisher gemeinsam erlebt haben. Also – auf euch!“, so Helenes Worte, bevor sie ansetzte und innerhalb von circa 25 Sekunden die ganze Mass austrank – ohne abzusetzen.

Ein ungewohntes Bild von der sonst so perfekten und vor allem schmächtigen Helene Fischer, die offenbar sehr trinkfest ist.