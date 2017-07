Helene Fischer gesteht: Sie war der Klassenclown

Helene Fischer war in der Schule nicht immer aufmerksam (© STAR-MEDIA / imago)

Heute ist Schlagersängerin Helene Fischer super beliebt und hat unzählige Fans. Jedes neue Album wird ein voller Erfolg und Helene beweist immer wieder ihren Ehrgeiz und ihr Durchhaltevermögen. In der Schule verhielt sich Helene früher aber ganz anders. In einem Interview gibt die hübsche Blondine zu, dass sie oft etwas anderes als Lernen im Kopf hatte und ein kleiner Klassenclown war.

Nur mit viel Ehrgeiz und beständigem Willen hat es Helene Fischer (32) da hin geschafft, wo sie mittlerweile ist. Mit nur 32 Jahren hat sich die schöne Blondine eine unglaubliche Karriere als Schlagersängerin aufgebaut, um die sie viele beneiden. Sie steht vor unzähligen Menschen auf der Bühne und geht ihrer großen Leidenschaft nach. In ihrer Schulzeit aber hatte sie noch nichts von ihrem heutigen Ehrgeiz und ihrer Disziplin.

In einem Interview mit „ZDFtivi“ erzählte Helene, dass sie keine richtig brave Schülerin war. Statt den Lehrern immer zuzuhören und möglichst viel zu lernen, hatte die kleine Helene oft ganz andere Sachen im Kopf.

Helene hat in der Schule nicht immer aufgepasst

Die 32-Jährige gesteht im Zuge des Interviews auch, dass sie, obwohl sie keine schlechte Schülerin war, sicher einiges in der Schule verpasst habe, da sie so ein Clown war. Sie rät allen Kindern genau das nicht zu tun, doch gleichzeitig spielt ein verschmitztes Lächeln um ihre Lippen. Außerdem meint sie, dass sie die Schule einfach auch schon irgendwie als Bühne genutzt habe.

Helene hatte also immer schon den Wunsch sich zu inszenieren und auf der Bühne aufzutreten. Bereits als Kind scheint die schöne Freundin von Florian Silbereisen (35) gewusst zu haben, was sie einmal machen will und was ihre Berufung ist. Mittlerweile hat sie ihren Traum verwirklicht und aus dem Klassenclown ist eine der größten Schlagerschönheiten Deutschlands geworden.