Helene Fischer & Florian Silbereisen: So verbrachten sie den Valentinstag

Helene Fischer und Florian Silbereisen: So verliebt sind sie (© Getty Images)

Eigentlich reserviert man den Valentinstag für ein romantisches Dinner mit seiner Geliebten, doch als Schlagerstar ist es nicht immer so einfach Liebe und Beruf optimal unter einen Hut zu bekommen. Statt mit Helene Fischer bei Kerzenschein zu feiern, war Florian Silbereisen in diesem Jahr am Valentinstag mit seiner Band KLUBBB3 unterwegs.

Florian Silbereisen (35) ist derzeit super erfolgreich mit seiner Band KLUBBB3. Doch dieser Erfolg bringt auch Verpflichtungen mit sich. Und so fiel ein romantischer Valentinstag mit seiner großen Liebe Helene Fischer (32) leider ins Wasser. Auf seinem Facebook-Account setzte der Moderator und Schlagersänger seine Fans davon in Kenntnis.

Der 35–Jährige postete ein Foto, auf dem er selbst sowie seine beiden Kollegen Jan Smit (31) und Christoff de Bolle (40) in einem Auto zu sehen sind. Neben dem Bild schreibt der sympathische Flori: „Liebe ist... Zu Valentinstag auch zusammen unterwegs sein!“

Stunden voller Liebe und Zweisamkeit mit der schönen Helene mussten also erst einmal verschoben werden. Doch Helene hat dafür sicherlich volles Verständnis – schließlich kennt sich die 32–Jährige bestens im Showbusiness aus. Und wer weiß, vielleicht hatte Florian als Ersatz für den misslungenen Valentinstag bei seiner Rückkehr einen besonders großen Strauß voller roter Rosen mit dabei.