Helene Fischer & Florian Silbereisen: So unterstützen sie sich bei ihrer Karriere

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind das Traumpaar der Schlagerszene (© STAR-MEDIA / imago)

Seit 2008 sind Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar – davor waren sie allerdings schon Kollegen und stehen auch heute noch gemeinsam auf der Bühne. Um in puncto Karriere das Beste aus sich herauszuholen, berät sich das Liebespaar deshalb auch gegenseitig, wie die stimmgewaltige Helene verriet.

Ihren ersten TV-Auftritt hatte das damalige Nachwuchstalent Helene Fischer (32) 2005 bei Florian Silbereisens (35) „Hochzeitsfest der Volksmusik“ - der Anfang einer großen Karriere und der Beginn einer innigen Liebe. Seit 2008 sind Helene und Florian zusammen und für viele das Traumpaar des Schlagers. Doch nicht nur privat sind die beiden ein gutes Team, auch beruflich sind sie weiterhin verbunden. Egal ob alleine oder zu zweit: Flori und Helene begeistern mit ihrem Können das Publikum.

Natürlich geben sich die zwei Turteltauben deshalb auch karrieretechnisch den ein oder anderen Rat. Bereits 2012 erklärte Helene in einem Interview beim NDR: „Klar, gibt es da einen Austausch. Es ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, weil wir beide in der Branche sind und da tauscht man sich natürlich aus. Wenn ich über etwas spreche, weiß er sofort Bescheid und kann dann mitreden. Es ist schon ein Vorteil.“ Die sympathische Sängerin betonte aber: „Allerdings halten wir das immer recht kurz!“ Da haben Flori und Helene absolut recht, denn nicht nur die Karriere, sondern auch die Liebe will gepflegt werden.