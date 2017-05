Helene Fischer & Florian Silbereisen: Sie trennen Beruf und Privatleben

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind so süß zusammen (© Christian Schroedter / imago)

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind das Traumpaar des Schlagers. Seit mittlerweile schon neun Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben, doch eines trennen sie dabei strikt: Ihren Beruf und ihr Privatleben.

Seit 2008 sind Helene Fischer (32) und Florian Silbereisen (35) offiziell ein Paar. Ihre Liebe versuchten sie dabei so lange wie möglich geheim zu halten und das obwohl es sogar bei einem gemeinsamen Auftritt zwischen den beiden gefunkt hat. Doch die beiden versuchen auf der Bühne nur Kollegen zu sein, so wie sie es auch vor ihrer Beziehung waren. Denn schon damals traten die beiden gemeinsam in Shows auf.

Eine Trennung von Beruf und Privatleben ist den beiden Musikern dabei sehr wichtig, wie Helene Fischer in einem Interview im ORF 2 erzählt. So ist es auch für beide klar, dass es nie ein gemeinsames Album oder ein Liebes-Duett geben wird. Eine einzige Ausnahme machen die beiden in den Shows von Florian Silbereisen, bei denen Helene Fischer immer wieder zu Gast ist. Dort zeigen die beiden sich als Paar und begeistern ihre Fans auch immer wieder mit einem romantischen Kuss.

Mehr wollen die beiden jedoch nicht mit ihren Fans teilen. Details über ihr Liebesleben, wie zum Beispiel das Thema Hochzeit, sollen weiterhin privat bleiben, wie Helene Fischer erst vor Kurzem in einem Interview feststellte.