Helene Fischer: Erfolgreichster Verkaufsstart seit 15 Jahren

Helene Fischer ist derzeit wieder super erfolgreich (© Dennis Dirksen/ Universal Music / other)

Schlagersängerin Helene Fischer ist nach einer längeren Pause nun mit ihrem neuen Album „Helene Fischer“ zurück in den Charts. Am 12. Mai erschien das neue Album und brach sofort alle Rekorde. Seit unglaublichen 15 Jahren hat kein anderer Interpret einen so erfolgreichen Verkaufsstart hingelegt wie Helene.

Helene Fischers (32) neues, nach ihr selbst benanntes Album übertrifft alle Erwartungen. Seit dem 12. Mai 2017 ist das Album im Handel erhältlich und zieht seitdem Unmassen an Fans in die Geschäfte. Die emotionalen Songs und die schöne Stimme von Helene berühren die Menschen. Nun teilte GfK Entertainment mit, dass das Album „Helene Fischer“ den besten und erfolgreichsten Verkaufsstart seit ganzen 15 Jahren hat. GfK Entertainment gab bekannt: „Der letzte Interpret, der in den ersten sieben Tagen mehr Einheiten verkaufte, war Herbert Grönemeyer (‚Mensch’) im Jahr 2002.“

Damit ist das Album tatsächlich dasjenige mit dem zweiterfolgreichsten Verkaufsstart des ganzen Jahrtausends. Dem Erfolg des Albums entsprechend hat die 32–Jährige aber auch die Single-Charts erobert. Mit dem Lied „Herzbeben“ steht sie auf Platz 18 der Charts und mit dem Song „Flieger“ auf Platz 19. Und auch Helenes Konzerte könnten erfolgreicher nicht sein. Am 24. Mai schon wird die attraktive Blondine ihr Album in München zum Besten geben. Und am 25. Mai wird Helene außerdem beim GNTM-Finale auftreten.