Helene Fischer: Er steckt hinter vielen ihrer Hits

Florian Silbereisen, Jean Frankfurter, Helene Fischer und Frankfurters Frau (© suedraumfoto / imago)

Helene Fischer ist die schillernde Strahlefrau, die auf der Bühne und auch daneben zahlreiche Fans begeistert. Doch wer steckt hinter den erfolgreichen Musik-Produktionen der Schlagerschönheit? Helene schreibt und produziert ihre Alben und Songs bei all ihren Talenten nämlich nicht allein!

Jean Frankfurter (69) ist einer der ganz großen deutschen Komponisten und Produzenten. Im deutschen Schlager und volkstümlicher Musik spielt Frankfurter in der obersten Liga. Er komponierte bereits zahlreiche Lieder für die verschiedensten Künstler im In- und Ausland, für die es sowohl Preise als auch gute bis sehr gute Platzierungen in Wettbewerben wie dem ESC gab.

Helene Fischer: Erfolg dank Jean Frankfurter

Auch Helene Fischer (32) profitierte schon vielfach von dem einzigartigen Talent Jean Frankfurters! Titel wie „Ich will immer wieder...dieses Fieber spür'n“ (2009), „Phänomen“ (2011), „ Fehlerfrei“ (2013) oder „Marathon“ (2014) aus den Alben „So wie ich bin“ (2009) und „Farbenspiel“ (2013) stammen aus der Feder des 69-Jährigen. Auch Kristina Bach (55), selbst Schlagersängerin, Komponistin, Texterin und Produzentin, ist an diversen weiteren Helene-Fischer-Titeln beteiligt. Nicht zu vergessen sind daneben Autoren wie Irma Holder (86) und Tobias Reitz (37), die sehr aktiv für und mit Helene arbeiteten.

Frankfurter - Komponist und Produzent

Der 1948 geborene Frankfurter tritt neben seiner Funktion als Texter auch vielfach als Produzent, unter anderem natürlich auch für Helene Fischer, in Erscheinung. Das Album „Farbenspiel“ aus dem Jahr 2013 war damals mit über zwei Millionen Stück das meistverkaufte Album des Jahres.

Weitere Künstler Frankfurters

Neben Schlager-Star Helene Fischer arbeitet Jean Frankfurter mit vielen weiteren - vor allem deutschen - Stars eng zusammen. Zu ihnen zählen Patrick Lindner (56), Michelle (45) oder Costa Cordalis (73). Die Chancen stehen also gut, dass wir noch viele weitere Werke von Jean Frankfurter hören werden!

