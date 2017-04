Helene Fischer: Das sind ihre nächsten TV-Auftritte

Die Fans können sich auf einige TV-Auftritte von Helene Fischer freuen (© STAR-MEDIA / imago)

Der Mai steht ganz im Zeichen von Helene Fischer! Nachdem die Schlagersängerin sich in der letzten Zeit eher rar gemacht hat, was TV-Auftritte angeht, scheint sie jetzt wieder voll durchzustarten. Die TV-Termine im Mai haben wir hier für euch!

Gute Nachrichten für alle Fans von Helene Fischer (32): Der Schlager-Superstar hat wieder einige TV-Termine bekanntgegeben - und darauf können wir uns freuen!

Am 19. Mai 2017 wird die „NDR Talk Show“ ganz im Zeichen von Helene Fischer stehen und als „Helene Fischer Spezial“ wohl den ein oder anderen Fan erfreuen. Ab 22 Uhr will Helene auch ihr neues Album vorstellen und vier Lieder aus diesem präsentieren.

Schon einen Tag später, am 20. Mai 2017 um 20.15 Uhr, wird Helene zu Gast bei Carmen Nebel (60) im ZDF sein. Weiter geht ihre Promotion-Tour am 25. Mai 2017 bei „Mensch Gottschalk“ auf RTL.

Last, but not least wird Gregor Meyle (38) Helene mit seiner Show „Meylensteine“ besuchen - und soll sie zu ganz besonderen Orten ihrer Karriere mitnehmen. Diese Sendung läuft am 30. Mai 2017 und beginnt um 21.15 Uhr.