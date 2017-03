Helene Fischer: Das ist ihr Erfolgsrezept

Helene Fischer hat ein Erfolgsgeheimnis (© Spöttel Picture / imago)

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen und erfreut sich großer Beliebtheit. Mit ihren Alben und Singles hat die Schlagersängerin schon einige Rekorde aufgestellt und erhielt schon mehrfach Auszeichnungen für ihre Arbeit. Doch dahinter steckt auch ein bestimmtes Rezept, das Helene Fischer so erfolgreich macht.

Helene Fischer (32) konnte von Anfang an mit ihrer Arbeit als Sängerin punkten. Ihre Musik ist einzigartig und die Sängerin schaffte es sogar neue und vor allem junge Menschen für den Schlager zu begeistern. Ihre Alben, wie auch Singles wurden alle mehrfach ausgezeichnet und ihre „Helene Fischer Show“ ist ein mega Erfolg. Doch was steckt hinter all dem?

Wie man auf der Homepage von Helene Fischer lesen kann, setzt die Sängerin bei ihrem Erfolg auf vier Dinge: „Stimme, Talent, Ausstrahlung und vor allem harte Arbeit.“ Und das macht sich auch bezahlt. Ihre Alben wurden mit Gold und Platin ausgezeichnet und vor allem das im Jahr 2013 erschienen Album „Farbenspiel“, sowie die Single „Atemlos durch die Nacht“ brachen zahlreiche Rekorde. Für das Album als auch für die Single wurde die Sängerin mit dem Diamant-Award ausgezeichnet.

Doch trotz ihres großen Erfolges bleibt Helene Fischer bodenständig. Das schafft sie vor allem dank ihrem Team und der Tatsache, dass sie Beruf und Privates trennt, auch wenn sie sich immer wieder mal verliebt mit ihrem Langzeitfreund Florian Silbereisen (35) im Fernsehen zeigt.