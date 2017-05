Helene Fischer: Das erwartet die Fans bei ihrer neuen Tournee

Helene Fischer (© Getty Images)

Helene Fischer startet momentan wieder voll durch! Unzählige TV-Auftritte, ein neues Album und die große Hallen- und Stadien-Tournee stehen kurz bevor. Und auch dieses Mal hat sich der Schlagerstar wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie arbeitet mit dem weltbekannten Cirque du Soleil zusammen.

Bald geht es wieder rund für alle Fans von Helene Fischer (32)! Nachdem bekannt wurde, welche TV-Termine bald auf die Schlagersängerin warten, wurden nun endlich auch weitere Details zu ihrer bevorstehenden Tournee veröffentlicht.

„Ich glaube, wir müssen niemandem etwas beweisen. Deshalb ist unser Ziel auch nicht, die alten Tourneen zu toppen, sondern etwas Neues zu wagen, meine Musik und mich von einer anderen Seite zu zeigen“, so Helene Fischer gegenüber „Bild“. Gemeinsam mit dem berühmten Cirque du Soleil hätten sie viele tolle neue Ideen entwickelt, mit denen sie die Fans überzeugen will. „Aber bei all dem ist so eine Show ja kein Wettbewerb, bei dem es darum geht, höher zu singen oder schneller zu tanzen“, findet Helene Fischer.

Los geht es am 24. Juni in der Red Bull Arena in Leipzig, danach folgen zehn Auftritte in der ganzen Republik sowie in Österreich und der Schweiz, bevor am 22. Juli das große Finale in der Mercedes Benz Arena in Stuttgart gefeiert wird. Doch damit nicht genug! Am 12. Mai erscheint Helenes neues Album und im Sommer 2018 dürfen sich die Fans auf eine Stadien-Tour mit der Schlagersängerin freuen: „Ich lade meine Fans ein, mit mir auf eine musikalische Reise zu gehen und hoffe, dass sie am Ende genauso viele neue Eindrücke, Erlebnisse und Entdeckungen mit nach Hause nehmen wie ich.“