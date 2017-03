Heißer Neuzugang bei „Grey's Anatomy“: Matthew Morrison übernimmt Gastrolle

Matthew Morrison ist Schauspieler, Regisseur und Musiker. (© Getty Images)

Matthew Morrison wurde durch die Erfolgsserie „Glee“ bekannt. Nun wird der Schauspieler auch bei „Grey's Anatomy“ zu sehen sein - und vielleicht eine unglaublich wichtige Rolle übernehmen, denn sein Charakter hat eine enge gemeinsame Vergangenheit mit „Dr. Josephine Wilson“.

Heute Abend startet die 13. Staffel von „Grey's Anatomy“ auf ProSieben und die Fans können sich auf eine weitere Staffel voller dramatischer Geschichten im „Grey Sloan Memorial Hospital“ freuen. Vor allem zum Ende dieser Staffel wird Matthew Morrison (38) eine Gastrolle übernehmen. Der attraktive Schauspieler wurde vor allem als Spanischlehrer „Will Schuester“ aus der TV-Serie „Glee“ bekannt, hatte aber auch Gastauftritte in einigen Serien wie „CSI: Miami“ oder „Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits“.

Er könnte „Josephine Wilsons“ Ehemann sein

Das US-Magazin „Entertainment Weekly“ spekuliert, dass Matthew die Rolle des Ehemanns von Camilla Luddington (33) alias „Dr. Josephine Wilsons“ übernimmt. Die Ärztin sträubte sich gegen Ende der letzten Staffel, ihren Freund „Dr. Alex Karev“ (Justin Chambers, 46) zu heiraten und offenbarte, dass sie schon einmal vermählt war.

Ihr damaliger Partner hatte sie misshandelt und sich geweigert, die Scheidung zu unterschreiben. Deshalb änderte sie damals ihren Namen in „Josephine“ und hoffte, dass er sie niemals finden würde. Jetzt könnte genau diese Situation bald eintreffen.

Drei Männer buhlen um „Jo“

Executive Producer Debbie Allen (67) erwähnte in einem Gespräch gegenüber „EW“ eine „große Chance“, dass „Jos“ Ex-Mann irgendwann in der Serie auftaucht: „Es ist das Wesentliche, der Grund, warum sie nicht heiraten können, was sie zurückhält und mit was sie innerlich kämpft“, und weiter „Es gibt uns eine großartige Story!“

Sollte Matthew Morrison tatsächlich in der Rolle von „Jos“ Ex-Mann auftreten, wäre das schon der dritte Mann, der um das Herz der hübschen Ärztin buhlt. Neben „Alex“ hat nämlich auch „Dr. Andrew DeLuca“ (Giacomo Gianiotti, 27) seine Gefühle für sie offenbart – und das führt bald zu mächtig Zoff unter den Kollegen.

