Heißer Bikini-Body: So durchtrainiert ist Sylvie Meis

Sylvie Meis zeigt sich hier super durchtrainiert und sexy (© Sylvie Meis / Instagram)

Sylvie Meis hat einen absoluten Traumkörper, den sie auch gerne auf Instagram präsentiert. Ihre Urlaubs-Postings beweisen wieder mal, wie hübsch die Moderatorin von „Let's Dance“ ist.

Sie zählt zu den schönsten Frauen im deutschen Fernsehen und das, obwohl Sylvie Meis (38) eigentlich aus Holland kommt. Die 1,58 Meter kleine Sylvie ist nicht nur als Moderatorin von „Let's Dance“ oder als Designerin für Bikinis und Dessous erfolgreich, sondern auch als Model aktiv.

Sylvie Meis: Sie zeigt sich super sexy am Strand

Mit ihren Instagram-Postings aus dem Malediven-Urlaub vor einigen Wochen beweist sie wieder mal, was für einen tollen Körper sie hat. Ein Foto zeigt die blonde Schönheit mit super durchtrainiertem Sixpack und in einem knappen Bikini in schwarzer Lederoptik. Glücklich posierte Sylvie so am Strand und strahlte dabei in die Kamera – da könnten manche glatt neidisch werden.

Auch ihre Fans sind von diesem Bild mehr als begeistert. „Du bist einfach die Schönste“, oder „Wahnsinn, wie viel Disziplin verbirgt sich hinter so einem Körper!?“, sind nur zwei der vielen positiven Kommentare. Wir sind sicher: Sylvie tut viel für ihren Bikini-Body – und das zahlt sich aus.

❤ Ein Beitrag geteilt von Sylvie Meis Official Account (@1misssmeis) am 6. Jan 2017 um 9:59 Uhr