Heidi Klums Kollektion bald bei Lidl

Heidi Klum entwirft Mode für Lidl (© Getty Images)

Die Discounter-Kette Lidl will in Amerika groß durchstarten und ihrem Rivalen Aldi auch in Übersee Konkurrenz machen. Dafür hat sich Lidl etwas ganz besonderes einfallen lassen: Supermodel Heidi Klum entwirft eine Modelinie für den Supermarkt!

Heidi Klum (44) ist Vierfach-Mama, Supermodel, Werbe-Ikone, GNTM-Moderatorin - und versucht sich jetzt auch als Designerin für die Supermarktkette Lidl!

Im Laufe des Jahres sollen Heidis erschwingliche „Highend“-Klamotten in dem Discounter erhältlich sein, der jetzt in Amerika ganz groß durchstarten will. Kommende Woche werden die ersten Lild-Läden in Virginia sowie North und South Carolina eröffnet, rund 100 Filialen sollen innerhalb eines Jahres allein an der Ostküste eröffnet werden.

Doch gute Neuigkeiten für alle Heidi- und Mode-Fans: Die Kollektion wird auch auf dem europäischen Markt verkauft werden und hängt sicher schon bald auch in dem ein oder anderen deutschen Kleiderschrank.