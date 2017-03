Heidi Klum: Wow-Auftritt bei den Kids’ Choice Awards 2017

Heidi Klum im sexy Outfit auf den Kids' Choice Awards (© Getty Images)

Auf ProSieben geht Heidi Klum in der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ derzeit wieder auf die Suche nach den schönsten Nachwuchsmodels Deutschlands. Auf den roten Teppichen dieser Welt zeigt sie dagegen, dass sie selbst auch immer noch ein richtig heißes Model ist. Bei den Kids’ Choice Awards 2017 zog die 43–Jährige alle Blicke auf sich.

Heidi Klum (43) ist und bleibt eine traumhafte Schönheit. Trotz ihrer 43 Jahre sieht die hübsche Blondine immer noch umwerfend aus und wird auf jedem roten Teppich, auf dem sie erscheint, zum absoluten Hingucker des Abends. So auch bei den Kids’ Choice Awards am 11. März 2017, die in Los Angeles stattfanden und die sich auch die „Germany's Next Topmodel“ -Jurorin nicht entgehen ließ.

Heidi trat in einem richtig heißen und zugleich eleganten Abendkleid auf. Das Kleid fiel nicht nur durch seine außergewöhnliche Farbenmischung aus schwarz, orange und weiß auf, sondern auch durch seinen sexy Schnitt. Denn das Outfit zeigte aufgrund eines gewagten Beinschlitzes nicht nur viel Bein, sondern hatte auch noch zahlreiche Cut-Outs, durch die man noch zusätzlich den ein oder anderen Blick auf Heidis schöne und braungebrannte Haut erhaschen konnte. Heidi sah in ihrem Kleid einfach mal wieder umwerfend aus! Erst vor Kurzem stahl die 43-Jährige bei den iHeartRadio Music Awards in einem verführerischen und super knappen Outfit allen anderen weiblichen Gästen die Show.