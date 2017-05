Heidi Klum sexy Catwalk - Fast nur im Höschen

Heidi Klum zeigt sich sexy beim Event von Fashion for Relief in Cannes (© Getty Images)

Heidi Klum präsentierte gestern in Cannes zusammen mit anderen Schönheiten ihre Kurven auf dem Laufsteg. Dabei zeigte das Supermodel viel Haut - für die gute Sache.

Supermodel Naomi Campbell (47) hat gestern wieder die schönsten und erfolgreichsten Supermodels dieser Welt in Cannes versammelt, um sich im Rahmen ihres Charity-Projekts Fashion for Relief für den guten Zweck einzusetzen. Mit dabei war neben Kendall Jenner (21) und Kate Moss (43) auch Heidi Klum (43), die vor allem mit ihrem sexy Look die Blicke auf sich zog. Die 43-Jährige trug ein T-Shirt mit einem Herz-Aufdruck, der für die Charity-Kampagne warb. Der untere Teil ihres Outfits erinnerte aber an die Zeiten, als Heidi Klum noch für Victoria's Secret über den Laufsteg schwebte: Ein funkelnd transparenter Rock, der mit Kristallen besetzt war, gab den Blick auf das weiße Höschen und die traumhaften Beine des Models frei. So sexy kann also Charity sein.