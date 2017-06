Heidi Klum mit witziger Dutt-Frisur in New York

Heidi Klum (© Getty Images)

Heidi Klum befindet sich aktuell beruflich in New York. Begleitet wird das Model von ihren vier Kids. Nun wurde das Model mit einem auffälligen Dutt gesichtet - doch auch die Frisur steht Heidi!

Heidi Klum (44) ist ein wahres Styling-Chamäleon und kann fast alles tragen. Das Model wurde nun in New York City von den Paparazzi abgelichtet. Das Highlight ihres Looks: Definitiv ihre auffällige Dutt-Frisur. Heidi lächelte in einem Minikleid mit Blumenprint, schwarzen High Heels und großen Creolen-Ohrringen für die wartenden Fotografen. Begleitet wurde das Model von ihrer ältesten Tochter Leni (13).

Die Kids begleiten ihre berühmte Mama nach New York, wo sie aktuell für die neue Staffel von „Project Runway“ dreht. Doch neben den beruflichen Terminen nimmt sich Heidi Klum auch Zeit für ihre vier Kids, mit denen sie bereits beim Schlittschuhlaufen und Minigolfen war.