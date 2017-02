Heidi Klum: Endlich zeigt sie sich wieder mit Freund Vito Schnabel

Heidi Klum und Vito Schnabel bei der amfAR New York Gala (© Getty Images)

Heidi Klum und Vito Schnabel sind seit Anfang 2014 zusammen. Der große Altersunterschied, der sie trennt, schien nie ein Problem für die beiden gewesen zu sein. In letzter Zeit sah man das Model und den Kunsthändler aber immer seltener zusammen. Umso schöner, dass die Trennungsgerüchte wohl doch unbegründet sind!

Seit drei Jahren sind Model-Mama Heidi Klum (43) und Kunsthändler Vito Schnabel (30) ein Paar. Erst kürzlich feierten sie dieses Jubiläum, zu dem Heidi eine Liebeserklärung via Instagram postete: Die Zahl 1095 in den Sand geschrieben – genau die Zahl an Tagen, die sie ein Paar sind.

Heidi Klum und Vito Schnabel: Gerüchte über Trennung

Früher konnte man sich vor Knutschbildern und öffentlichen Schmusereien der beiden fast nicht retten! Jetzt liegt das letzte Pärchenbild auf Instagram schon rund fünf Monate zurück und in der Öffentlichkeit haben sich Heidi und Vito schon lange nicht mehr zusammen gezeigt. Deshalb wurden in den letzten Wochen die Gerüchte über eine mögliche Trennung immer lauter.

Sie trennen 13 Jahre Altersunterschied

Von Anfang an machte der Altersunterschied von 13 Jahren Vito zu Heidis „Toyboy“ und ist manchen ein Dorn im Auge. In einem Interview mit „Ocean Drive“ verriet Heidi: „Es spielt keine Rolle, was die Leute reden. Solange man weiß, dass man eine wundervolle Zeit miteinander hat, sobald man die Tür in seinem eigenen Haus schließt.“

Heidi und Vito wurden wieder zusammen gesehen

Jetzt macht das Paar allen Trennungsgerüchten den Garaus: Super glücklich strahlte die GNTM-Moderatorin in die Kamera, als sie mit ihrem Vito die Gala der amfAR (American Foundation for Aids Research), einer Organisation zur AIDS-Bekämpfung, in New York City besuchte. Heidi trug unter ihrem klassischen schwarzen Mantel ein enges schwarzes Kleid mit hohem Beinschlitz und gelb-rosa Ornamenten. Vito kam ganz klassisch in blauem Anzug und Krawatte.

Von Trennung also keine Spur! Vielleicht haben sich Heidi und Vito einfach entschieden, ihre Beziehung nicht mehr so öffentlich zu führen, wie noch vor einem Jahr. „Wir haben eine wundervolle Verbundenheit, wir haben gemeinsam Spaß und wir lieben einander“, sagte Heidi weiter im Gespräch mit „Ocean Drive“ - und dem ist doch nichts mehr hinzuzufügen.