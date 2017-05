Heidi Klum: Das ist das Geheimnis ihrer schlanken Figur

Laufband-Training hält Topmodel Heidi Klum in Form (© Getty Images)

Viele fragen sich, wie Model Heidi Klum ihre beneidenswert schlanke Figur halten kann. Ein Blick auf den Instagram-Account der Blondine scheint des Rätsels Lösung zu sein: regelmäßiges Training auf dem Laufband.

Auf Heidi Klums (43) Körper könnte so manche 23-Jährige neidisch sein: Auch als vierfache Mama macht das Model noch eine super Figur und selbst bei näherem Hinsehen entdeckt man an der 43-Jährigen kein Gramm Fett zu viel. Wie schafft sie das nur? Die Antwort auf diese Frage liefert der Instagram-Account der GNTM-Moderatorin: Auf ihren Pics dokumentiert Heidi Klum regelmäßig ihr Sportprogramm, das das Model fit und schlank hält. Ihr Lieblingsgerät ist dabei scheinbar das Laufband, auf dem die Blondine etliche Kilometer läuft, um weiterhin in Topform zu bleiben. Dass Ausdauertraining die Pfunde schmelzen lässt, ist kein Geheimnis und wie man an Heidi Klum sieht, lohnt sich das Schwitzen auf Laufband & Co. wirklich.